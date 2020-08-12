В госуниверситете Дагестана растет число желающих изучать информационные технологии

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Рост числа абитуриентов, желающих поступить на специальности, связанные с информатикой, информационными технологиями, отмечают в Дагестанском государственном университете (ДГУ). Об этом рассказал в среду ТАСС ректор вуза Муртазали Рабаданов.

"В 2020 году вырос конкурс в магистратуру ДГУ, особенно популярны специальности, связанные с информатикой, информационными технологиями. Так, например, на факультет математики и компьютерных наук план набора составляет 77, а подали уже заявлений 210 человек. Такая же ситуация и с факультетом информатики и информационных технологий - подано 372 заявки при плане - 94. На мой взгляд, объясняется это высокой востребованностью соответствующих специалистов на рынке труда", - пояснил собеседник агентства.

Рабаданов отметил, что IT-образование в университете получают на нескольких факультетах, в том числе на факультете информатики и информационных технологий, факультете математики и компьютерных наук, факультете управления и в Юридическом институте. Ректор также напомнил, что колледж Дагестанского государственного университета в новом учебном году впервые начнет подготовку по программам "Информационные системы и программирование" и "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем".

"Возрос конкурс также и при поступлении на факультеты управления, экономический, иностранных языков, информатики, информационных технологий, истории, в Юридический институт и в целом на математические и естественно-научные факультеты", - прокомментировал текущую приемную кампанию Рабаданов.

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, основанным в 1931 году. ДГУ - это крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 99 кафедр, четыре филиала, два музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.