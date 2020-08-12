Пассажиропоток в аэропорту Владивостока удвоился в июле после отмены ограничений

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Количество пассажиров, которое в июле обслужил международный аэропорт Владивосток, выросло более чем в два раза по отношению к показателям июня, сообщает в среду пресс-служба воздушной гавани. На это повлияло снятие противоэпидемических ограничений в российских аэропортах, а также открытие новых прямых рейсов на Черное море.

"По итогам июля отмечается значительное увеличение пассажиропотока. На внутренних авиалиниях было обслужено более 113 тыс. пассажиров, что превышает показатель предыдущего месяца более чем в два раза (53 тыс. - прим. ТАСС). Наибольший вклад обеспечили рейсы в Сочи, Новосибирск, Хабаровск и Южно-Сахалинск, а также в Москву. На рост авиаперевозок значительное влияние оказало открытие новых направлений на популярные Черноморские курорты - Сочи и Симферополь авиакомпании "Россия", а также запуск прямых рейсов в Красноярск авиакомпании "Аврора", - говорится в сообщении.

Также в июле увеличилась частота полетов по направлениям в Иркутск, Красноярск и Новосибирск. Всего за семь месяцев текущего года аэропорт обслужил более 739 тыс. пассажиров. В 2019 году международный пассажиропоток аэропорта составил 1,45 млн пассажиров, что на 26% больше, чем в 2018 году. Наибольшее количество туристов обеспечили рейсы из Владивостока в Республику Корея и Японию.

В начале июня в Приморском крае отменили введенный из-за пандемии коронавируса обязательный 14-дневный карантин для въезжающих. Аналогичным образом в июне постепенно отменялись ограничения в других аэропортах Дальнего Востока.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 20 млн человек, свыше 736 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 897 599 случаев заражения, выздоровели 703 175 человек, умер 15 131. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.