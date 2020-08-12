Более 800 т минеральной воды выпили в бюветах Железноводска с начала года

ПЯТИГОРСК, 12 августа. /ТАСС/. "Умные" счетчики в Железноводске подсчитали, что отдыхающие и местные жители выпили с начала 2020 года более 800 т минеральной воды - почти столько же, сколько нужно для наполнения 50 олимпийских бассейнов, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации в среду.

"В Железноводске жители и туристы с начала года успели выпить более 800 т минеральной воды. Для сравнения - почти такой же объем воды понадобится, чтобы наполнить 50 олимпийских бассейнов. Эти сведения стали доступны благодаря "умным счетчикам", которые установлены в бюветах Железноводска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем в день жители и гости Железноводска выпивают около 4 тыс. литров минеральной воды. "За восемь месяцев в Железноводске выпили более 800 т минеральной воды. Самым популярным бюветом стал "Славяновский" - на его долю выпала треть от всего потребления минералки. Немного отстают "Смирновский" и "Лермонтовский" бюветы, а "Западный" и Бювет-книга замыкают список", - приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Моисеева.

Он отметил, что этот анализ позволяет формировать аналитику и принимать решение по развитию туристических сервисов. "Совершенно очевидно, что расход минеральной воды повышается в выходные и праздники. То есть попить минеральной воды в Железноводск приезжают не только курортники-долгосрочники, но и много туристов выходного дня, которым нужно где-то остановиться, поесть, отдохнуть, погулять. В результате, опираясь на эти и другие данные, мы стали создавать программу мероприятий и сервисы, ориентируясь на туристов выходного дня", - отметил Моисеев.

Проект "Умный город" начали реализовывать в Железноводске в январе 2020 года. В настоящее время в городе-курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта, установлены "умные" остановки и "умные" пешеходные переходы. Участниками регионального проекта "Умный город" станут также Ставрополь, Невинномысск, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Георгиевск, Лермонтов и Минеральные воды.