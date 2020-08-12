В Ингушетии егерей намерены перевести на конное патрулирование лесов республики

МАГАС, 12 августа. /ТАСС/. Минприроды Ингушетии намерено перевести часть егерей региона на конное патрулирование охотничьих угодий республики. Для этого ведомством будут закуплены лошади на средства инвестора, сообщил ТАСС в среду и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.

"В канун открытия сезона охоты, который стартует с 17 августа, егеря Ингушетии перейдут на усиленное патрулирование с целью защиты диких животных и птиц от браконьеров, в том числе занесенных в Красные книги России и Ингушетии. Мы сейчас рассматриваем этот вопрос и намерены закупить на средства инвестора 10 лошадей, которые станут незаменимыми помощниками в защите фауны", - сказал Евлоев.

По его словам, егеря республики жалуются на то, что в разгар охоты на дичь значительно активизируются браконьеры, возрастает и количество нарушений правил охоты со стороны лиц, имеющих разрешение на охоту.

"Каждый егерь обходит вверенный ему участок, отвечает за охрану животных и создание для них условий обитания, а также организацию охоты. От их активной деятельности зависит состояние флоры и фауны Ингушетии. Служебный автотранспорт может проехать не везде, и конное патрулирование станет хорошим подспорьем в борьбе с нарушителями природоохранного законодательства", - добавил собеседник агентства.

По данным пресс-службы ведомства, в республике всего обитают 12 видов животных и 21 вид птиц, занесенных в Красную книгу России. Общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли - 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесены к защитным типам.