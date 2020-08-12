Пятая больница, лечившая пациентов с коронавирусом, возвращается к обычной работе в КБР

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Госпиталь особо опасных инфекций на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в Кабардино-Балкарии (КБР), перепрофилированный ранее для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, возвращается к обычному режиму работы в связи с сокращением числа заразившихся в республике. Об этом сообщается в среду на странице регионального Минздрава в Instagram.

"В связи с сокращением числа больных коронавирусной инфекцией, которые переносят заболевание в тяжелой форме и нуждаются в госпитализации, прекращает функционировать госпиталь особо опасных инфекций на базе ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении.

Госпиталь на 131 койку начал работу с 21 марта, за это время здесь получил медицинскую помощь 856 пациентов. В госпитале работали 362 медработника. В настоящее время проводится ремонт и дезинфекция помещений, до конца августа учреждение возобновит работу в обычном режиме, отметили в ведомстве.

Ранее в регионе к обычной работе вернулись четыре подобных госпиталя. В настоящее время в КБР функционируют два госпиталя, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, они рассчитаны на 520 коек.

В региональном оперштабе сообщили, что по состоянию на 12 августа проведено 132 262 исследования путем тестирования, всего выявлено 6 158 случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 15). Выздоровели 5 754 пациента (за сутки плюс 18), умерли 75 человек. В госпиталях остаются 218 пациентов (как подтвержденные, так и не подтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимации - 15 человек.

"Эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжается снижение числа пациентов с тяжелым течением заболевания, нуждающихся в госпитализации", - отметили в оперштабе, но подчеркнули, что необходимо продолжать соблюдение мер профилактики: соблюдать масочный режим в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры - вызвать врача на дом.