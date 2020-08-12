На Камчатке при господдержке создадут музей воинской славы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Музей воинской славы Камчатки появится на полуострове - с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину обратился врио губернатора региона Владимир Солодов в ходе рабочей встречи в среду.

"На днях мы будем отмечать 75 лет Курильской десантной операции, той операции, которая положила конец Второй мировой войне.<…>. Жители наши помнят и гордятся этими страницами нашей истории, но у нас до сих пор нет полноценного музея воинской славы, который мог бы отразить, помимо Курильской десантной операции, все исторические военные сражения, начиная с героической обороны Петропавловска-Камчатского. Мы готовы оперативно с Минкультуры отработать проект создания современного интерактивного музея воинской славы Камчатского края", - сказал Солодов.

Инициативу врио губернатора президент поддержал, подчеркнув, что в этом должны принять участие и федеральные власти.

Петропавловск-Камчатский получил звание "Город воинской славы" в 2011 году. В годы Великой Отечественной войны Камчатка являлась важным стратегическим пунктом на востоке России. В августе 1945 года с территории Камчатского края ушли 8 000 бойцов, которые в коротком, но ожесточенном сражении на острове Шумшу вынудили капитулировать японские войска, что положило конец Второй мировой войне.