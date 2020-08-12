В Чечне чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет без зрителей

ГРОЗНЫЙ, 12 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Чечне с соблюдением всех мер безопасности для противодействия распространению коронавирусной инфекции, соревнования будут проведены без зрителей. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Федерации тяжелой атлетики Чечни Омар Абдулвадудов.

"Мы согласовали полностью все свои действия с рекомендациями Роспотребнадзора и с учетом приказа Министерства спорта РФ, в рамках которых возможно проведение масштабных спортивных соревнований с соблюдением норм безопасности и при отсутствии зрителей, потому чемпионат будет проведен без зрителей. А также из соображений безопасности и здоровья людей в связи с пандемией коронавируса мы отменили церемонии открытия и закрытия чемпионата", - сказал Абдулвадудов.

По его словам, во время проведения соревнований на месте будет дежурить бригада скорой медицинской помощи и сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

"17 августа - день приезда участников чемпионата, каждый въезжающий в республику должен будет иметь справку об отсутствии у него COVID-19, анализы должны быть сданы за 72 часа до приезда. Также мы подготовили в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора места проживания спортсменов", - добавил собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин сообщал ТАСС, что чемпионат запланирован в Грозном с 18 по 23 августа. Он станет главным отборочным стартом для отечественных тяжелоатлетов на чемпионат Европы, который пройдет в Москве с 31 октября по 8 ноября.