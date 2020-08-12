На Юге России ожидаются похолодание, сильный ветер, ливни с грозами и градом

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Похолодание до 5 градусов ниже нормы ожидается до конца недели на Юге России. Понижение температурного режима будет сопровождаться сильным порывистым ветром, в некоторых регионах возможны ливни с грозами и градом, сообщила ТАСС в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Холодный фронт, вместе с которым распространяются воздушные массы арктического происхождения, уже в четверг приблизится к Югу нашей страны. А в пятницу похолодание охватит низовье Волги, Дона, территорию Краснодарского края, к субботе доберется уже и до Ставрополья. Изменения температурного фона обещает быть существенным - на 4-5 градусов ниже нормы", - рассказала Волосюк.

В Ростовской и Волгоградской областях уже к выходным температура снизится до 20-25 градусов тепла, на территории Краснодарского края будет не выше 22-27 градусов. Понижение температуры ожидает и Ставрополье, где после локальных кратковременных дождей дневные температуры опустятся до 20-26 градусов. Уточняется, что такие значения ниже средних многолетних примерно на 3-5 градусов. При этом Крымский полуостров в меньшей степени ощутит на себе волну холода, там в конце текущей недели температура понизится до 23-28 градусов.

"Практически на всем Юге нашей страны понижение температуры будет сопровождаться сильным порывистым ветром скоростью до 15-20 м/с, а что касается дождей, то наиболее сильные ливневые дожди с грозами и градом ждут жителей Северного Кавказа и Краснодарского края", - заметила специалист.

В других регионах на Юге России дожди вряд ли будут сильными и продолжительными, добавила Волосюк.