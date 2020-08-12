Первые очистные сооружения на Волге в Волгоградской области будут готовы в 2021 году

ВОЛГОГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Строительство первых 14 локальных очистных сооружений в Волгограде в рамках нацпроекта "Экология" завершат в 2021 году, шесть из них планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. Проект позволит очищать порядка 70% всех ливневых стоков Волгограда, которые сейчас поступают в Волгу в неочищенном виде, сообщил в среду губернатор региона Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки на объекты строительства.

Со времен строительства Волгограда, в городе не была предусмотрена система очистки вод, поступающих по ливневой канализации в Волгу. Из 68 ливневых выпусков вода, вместе с грязью, поступала в реку без какой-либо очистки.

"Мы приступили к реализации первого на Волге проекта по снижению негативной нагрузки на реку при сбросе ливневых вод, это сложный масштабный проект, который реализуется впервые. Строительство 14 локальных очистных сооружений идет в графике, в 2021 году они будут завершены, это позволит очищать 70 процентов всех ливневых стоков Волгограда", - сказал Бочаров

Отмечается, что речь идет о более чем миллионне кубометров вод в год. По словам главы региона, после завершения строительства сооружений начнется следующий этап, который позволит замкнуть в очистную систему оставшиеся 30% ливневых вод. Средства, в том числе в рамках нацпроекта "Экология", предусмотрены в полном объеме, проблем с реализацией, как отметил Бочаров, не предвещается.

Весь правый берег

Как сообщили в пресс-службе администрации области, очистные сооружения появятся в семи районах города, одно из них, в Ворошиловском районе, планируют сдать в августе. Еще один строящийся объект, расположенный на улице Гагарина, готов на 65%, сдача запланирована в конце года.

"Специалисты смонтировали основные конструкции на площадке: установку очистки ливневых вод производительностью 200 литров в секунду с глубиной заложения до семи метров от поверхности земли, колодцы, блоки, люки. Сейчас идет монтаж оборудования, обустройство проездов и тротуаров. К концу года начнутся пусконаладочные работы", - отметили в администрации, уточнив, что стоки будут проходить три степени очистки с применением уникального сорбента.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев поддержал предложение губернатора Волгоградской области реализовать в областном центре пилотную госпрограмму по модернизации коммунальных систем. Ее, согласно планам, разработают и включат в нацпроект "Экология".

О ситуации в регионе

В 2018 году в Волгограде завершили работу по повышению надежности коммунальной системы города и создали современный комплект очистки канализационных стоков, которые больше не сбрасываются на грунт. Также была модернизирована главная канализационная насосная станция Волгограда, построены магистральный Разгуляевский коллектор, приведены в порядок километры сетей. На средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были подняты до уровня дорог 220 колодцев ливневой канализации и заменены разрушенные и поврежденные колодцы.