Представители госструктур и НКО Северного Кавказа обсудят межнациональные отношения

ЧЕРКЕССК, 12 августа. /ТАСС/. Участники открывшегося в среду в Черкесске (Карачаево-Черкесия) семинара по национальной политике для госслужащих и общественных деятелей СКФО обсудят вопросы использования государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и пути их разрешения.

"Черкесск неслучайно стал местом проведения окружного семинара, здесь накоплен хороший опыт решения возникающих проблем, сотрудничества власти этнокультурных организаций и экспертов", - сказал, открывая трехдневное мероприятие, председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин.

По его словам, такие семинары пройдут до конца года во всех 85 федеральных округах. "Для нашей страны с ее тысячелетней историей вопросы межнационального мира и согласия, миграции, как внутренней, так и внешней, государственно-религиозных отношений всегда были важнейшим вопросом внутренней политики <...>. В этой связи необходима регулярная масштабная работа по устранению пробелов в компетенциях госслужащих, отражающихся на эффективности государственной национальной политики. Целью обучающих семинаров является системная работа по расширению знаний и компетенций специалистов, участвующих в реализации государственной национальной политики, миграционной политики, государственных религиозных отношений", - сказал Зорин.

"Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) со своей стороны готово оказывать методическую помощь субъектам, работать в тесном контакте", - отметил заместитель главы ведомства Михаил Мишин.

В семинаре, который проходит на базе Северо-Кавказской государственной академии, ожидается участие около 150 служащих, представителей общественных объединений, работающих в сфере национальной политики в регионах СКФО. Организаторами встречи выступают ФАДН и МГУ им. М. В. Ломоносова при содействии Министерства КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.