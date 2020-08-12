Горный туризм в Кабардино-Балкарии стал особенно популярным в этом сезоне

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Высокий рост туристов, альпинистов и любителей экстремальных видов спорта наблюдается в горах Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС рассказал в среду замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

"В настоящее время в горах Кабардино-Балкарии находятся 137 групп в составе которых 1 077 человек, идут по разным маршрутам, и это только зарегистрированные в МЧС отдыхающие. Сколько людей в горах на самом деле, сказать сложно. Такого наплыва в летний период не бывает, он связан со снятием ограничений, действовавших в стране из-за пандемии", - рассказал Хаджиев.

Из-за этого сотрудники ЭВПСО выходят на спасательные работы в высокогорье практически ежедневно. "Каждый день реагируем, бывает даже по несколько раз, люди травмируются в горах, есть, к сожалению, и погибшие. Много народу сейчас на Эльбрусе, при восхождении на который нужно учитывать как физическую подготовку человека, его индивидуальные возможности, так и погоду. Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья, поэтому нужно быть предельно внимательными и обязательно регистрироваться в МЧС", - добавил он.

С начала месяца сотрудники ЭВПСО вышли на спасательные работы в горы 13 раз, спасены 11 человек, два человека погибли.

В реестре туристических маршрутов на территории КБР зарегистрировано 57 туристических маршрутов. В основном маршруты - горнолыжные, альпинистские, туристические, они отнесены к разным категориям сложности. На наиболее посещаемых туристических маршрутах МЧС России организовало дежурство отдельных спасательных постов - "Приют-11" на склоне Эльбруса на высоте 4 050 метров, альплагерь "Безенги" в Безенгийском ущелье, в Чегемском ущелье в районе парадрома, а также в ущельях Адыр-Су и Шхельда.