Лесничества Кировской области получили 38 автомобилей УАЗ для патрулирования лесов

КИРОВ, 12 августа. /ТАСС/. Лесничества Кировской области получили 38 автомобилей марки УАЗ повышенной проходимости для патрулирования лесов и выявления нарушений лесного законодательства. Об этом сообщил в среду и.о. министра лесного хозяйства региона Дмитрий Лебедев.

Вручение лесопатрульной техники подразделениям КОГКУ "Кировлесцентр" прошло в среду на Театральной площади в Кирове.

"Нам выделили средства для приобретения 40 автомобилей, сегодня вы видите 38 полноприводных автомобилей с повышенной проходимостью, еще два автомобиля в процессе закупки <...> Автомобили надежно себя зарекомендовали, не первый год служат верой и правдой лесному хозяйству. Сегодняшнее приобретение мы связываем с тем, что Кировскую область в последнее время высоко оценивают на федеральном уровне, в результате на пополнение материально-технической базы нам выделяются существенные финансовые средства", - сказал Лебедев.

Автомобили будут направлены в филиалы подведомственного министерству лесного хозяйства "Кировлесцентра" в 37 районов области. УАЗы планируют использовать для патрулирования лесов, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства, а также для проведения отвода лесосек.

Решение о выделении Министерству лесного хозяйства Кировской области 29,6 млн рублей на покупку 40 единиц лесопатрульной техники было принято Рослесхозом в 2019 году.