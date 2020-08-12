Дагестанское управление СК возглавил руководитель управления СК по Орловской области Щуров

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Руководитель следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Орловской области генерал-майор юстиции Анатолий Щуров возглавил дагестанское управление СК, в среду состоялось его представление общественности в Дагестане. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"В Дагестане сегодня, 12 августа, прошло представление нового руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану Анатолия Щурова, который назначен на эту должность в соответствии с указом президента РФ", - говорится в сообщении.

Щуров, комментируя свое назначение, пообещал оправдать ожидания как руководства Следственного комитета РФ, так и населения республики. "Для меня назначение на эту должность - большая честь. Регион крупный, развивается динамично. Что касается республиканского следственного управления, то вижу, что задачи за первое полугодие выполнены, коллектив сплоченный, работает", - приводятся на сайте слова Щурова.

По его словам, в ряде направлений работа будет усилена. "Это повышение качества расследований и сокращение его сроков. Особое внимание также будет уделяться и рассмотрению обращений граждан, чьи доводы должны рассматриваться в полной мере, после чего будут приниматься объективные решения. Уверен в том, что следственное управление по Республике Дагестан с поставленными руководством Следственного комитета РФ задачами справится в полном объеме", - заключил новый глава регионального управления СК.

По данным пресс-службы правительства Дагестана, генерал-майору юстиции Анатолию Щурову 56 лет. В 2017 году он был назначен руководителем управления Следственного комитета РФ по Орловской области.

Прежний и. о. руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану Олег Потанин 17 июня вместе с главой ГСУ СК РФ по СКФО Олегом Васильевым попали в ДТП в Каякентском районе, оба были госпитализированы с тяжелыми травмами. Как сообщал ранее источник в правоохранительных органах республики, Потанин был переведен на лечение в медицинское учреждение в Москве, его состояние стабилизировалось, а Васильева доставили в медицинское учреждение Ставрополя.