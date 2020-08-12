Младшеклассников КБР обеспечат бесплатным горячим питанием

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Школьники начальных классов будут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября 2020 года в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом ТАСС сообщил в среду и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

"С 1 сентября 2020 года мы обеспечим всех детей, обучающихся в 1-4 классах (всего это 54 тыс. ребенка) бесплатным горячим питанием. До сих пор все муниципальные образования кормили детей вторым завтраком, а теперь это будет полноценный обед во всех школах республики", - рассказал Езаов.

Ранее возникло опасение, что в 18 школах региона организовать такое питание будет затруднительным, но все проблемы, по состоянию на 12 августа, решены, заверил он. "На 15 июля по данным Роспотребнадзора, у нас было 18 образовательных учреждений, которые не были готовы, в силу технологической необеспеченности и в силу того, что в некоторых школах была нехватка помещений для приема пищи. Мы сейчас располагаем информацией, что все эти недостатки в муниципальных районах устранены", - уточнил Езаов. В школах докуплено и установлено необходимое столовое оборудование (столы, стулья, инвентарь для кухни), в некоторых образовательных учреждениях отремонтировали помещения и обустроили в них столовые.

Питание будет бесплатным и предусматривает финансирование из консолидированного бюджета - федерального, регионального и муниципального, подчеркнул Езаов. "Есть еще вопрос о том, как будет организовано горячее питание. То ли это будет силами образовательного учреждения и работниками пищеблока, то ли будут привлекаться сторонние организации на определенных договорных условиях, и этот вопрос в настоящее время решается", - добавил собеседник агентства.

Год назад федеральные власти отметили Кабардино-Балкарию как единственный в России регион, где все школьники получают завтраки.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы (с первого по четвертый классы). Закон подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.