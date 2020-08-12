Власти Северной Осетии предлагают перенести здание СИЗО за пределы Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии предлагают перенести здание СИЗО, расположенное в одном из центральных районов Владикавказа, за пределы города. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации главы и правительства Северной Осетии по итогам встречи директора ФСИН России Александра Калашникова с главой республики Вячеславом Битаровым.

"Руководители обсудили возможность переноса СИЗО-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия за пределы города Владикавказа. <...> Глава региона Вячеслав Битаров также отметил, что следственный изолятор расположен в одном из центральных микрорайонов города, где находятся жилые дома, школа, театр и другие объекты социальной инфраструктуры. Соседство с ними зданий с колючей проволокой является не совсем гармоничным", - говорится в сообщении.

Как отмечается, необходимость такого решения обусловлена несколькими причинами: здание следственного изолятора построено более 170 лет назад, морально и физически устарело, а поддерживать необходимые санитарные нормы и требования безопасности в учреждении с каждым годом становится все сложнее. Калашников и Битаров обсудили возможные совместные действия по реализации решения данной проблемы. Руководством региона подготовлены конкретные предложения по передислокации учреждения УИС, в том числе предоставление для этого необходимого земельного участка.