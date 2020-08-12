Космонавт Олег Артемьев предположил, что колонизация Марса начнется через 15 лет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Колонизация Марса может начаться не раньше, чем через 15 лет, считает летчик-космонавт Герой России Олег Артемьев.

"Я бы очень хотел участвовать в колонизации Марса, но я понимаю, что сам я уже вряд ли по возрасту и по состоянию здоровья смогу. Потому что, когда мы будем колонизировать, это будет, наверное, лет через 15, это в лучшем случае, это будет тяжеловато", - сказал Артемьев в среду в ходе онлайн-встречи с участниками форума "Машук-2020", отвечая на вопрос, хотел бы он участвовать в колонизации Марса.

Он отметил, что у молодежи больше шансов поучаствовать в этом. "Те, кто меня сейчас спрашивают, у них все возможности есть. Я думаю, что они поучаствуют и в освоении Луны, и в колонизации Марса, это у них все получится", - добавил Артемьев.

Участники онлайн-форума также спрашивали космонавта о качествах, которыми должен обладать человек, выходящий в космос, о фильмах про космос, невесомость, социальных сетях на космическом корабле, космическом мусоре, личных отношениях на МКС и о многом другом.

Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что средства доставки людей на Марс появятся в России через 8-10 лет. По словам главы Роскосмоса, это будет очень дорого.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.