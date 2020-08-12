На высоте "910" в Кабардино-Балкарии состоялась "Вахта памяти" в честь 75-летия Победы

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. "Вахта памяти" состоялась на высоте "910" в Кабардино-Балкарии (КБР) в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации Баксанского района.

"В юбилейный год Победы в память о событиях августа 1942 года, когда войска вермахта были остановлены на два месяца красноармейцами 37-й армии, тем самым дав возможность подготовить к обороне город Нальчик и законсервировать вольфрамо-молибденовый комбинат в городе Тырныаузе, сегодня, 12 августа, на легендарной высоте "910" прошла известная в стране патриотическая акция "Вахта Памяти", - говорится в сообщении.

Организаторами мероприятия выступили администрация Баксанского района и Кабардино-Балкарское республиканское отделение ВООВ "Боевое братство". "Героизм и подвиг советских солдат в годы Великой Отечественной войны, которые представляли разные национальности нашей необъятной Родины, должен всегда быть в наших сердцах. Эта акция играет важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения на примерах мужества и героизма, которые проявили наши отцы, деды и прадеды, сражаясь за независимость нашей Родины, за мир и свободу нашего народа", - сказал замглавы Баксанского района Андзор Ахобеков, обращаясь к собравшимся.

Гости и участники "Вахты Памяти" почтили минутой молчания погибших в годы ВОВ и возложили цветы к памятнику, а кадеты развернули увеличенные копии Знамени Победы и флага Кабардино-Балкарской Республики. В рамках патриотического мероприятия работники отдела культуры Баксанского района вместе с учащимися образовательных учреждений подготовили музыкальные номера.

Летом 1942 года фашистские войска захватили Пятигорск и продолжили наступление на Северный Кавказ. С августа 1942 года по январь 1943 года советские солдаты сражались за Кабардино-Балкарию. Особенно стойко сдерживали красноармейцы натиск врага в районах высоты "910", горы Хара-Кора, селений Заюково, Кызбурун, Верхнего Курпа, Нальчика и горных перевалов.