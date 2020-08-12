Космонавт: на МКС творог используют как валюту

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Члены экипажа МКС считают самой вкусной едой в космосе творог с орехами, который иногда даже используют как своего рода валюту. Об этом сообщил в среду летчик-космонавт, герой России Олег Артемьев.

"На самом деле это (творог с орехами - прим. ТАСС) самая вкуснятина. <...> Он считается у нас как валюта. Ты на этот творог можешь выменять у американцев креветки, крабов, то, чего, у нас нет. Или сохранить его, не есть, а потом, когда у соратника день рождение, ты весь этот творог ему даришь, и это самый хороший подарок", - сказал Артемьев в ходе онлайн-встречи с участниками форума "Машук-2020".

По его словам, доставляемый на МКС творог не упакован в тюбик. "Он в пакете, творог сухой. Он бывает разный: с облепихой, черносмородиновый, с орехами. Его просто разбавляешь горячей водой и доводишь до консистенции. На самом деле его можно и так грызть, он тоже вкусный", - рассказал космонавт.

Участники форума спрашивали Артемьева о подготовке к космическим полетам, нештатных ситуациях на борту космического корабля и МКС, психологии межличностных отношений во внеземном пространстве, особенностях питания в невесомости и перспективах в карьере космонавтов.

О форуме

Форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.