Кировская область оцифрует почти 700 книжных памятников до 2024 года

КИРОВ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают до 2024 года оцифровать 694 книжных памятника по нацпроекту, более 200 из них оцифруют до конца 2020 года, сообщила в среду ТАСС министр культуры региона Татьяна Мазур.

"С 2019 года оцифровка изданий книжных памятников Кировской области ведется в рамках национального проекта "Культура". До 2024 год планируем провести оцифровку 694 изданий книжных памятников, 165 из них оцифрованы в 2019 году, в 2020 этот показатель увеличится до 231 экземпляра", - сказала Мазур.

По ее словам, Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена проводит работу по оцифровке книг и периодических изданий с 2013 года, за это время оцифровано более 7,8 тыс. документов или 0,18% от общего книжного фонда. К 2024 году общий фонд оцифрованных изданий планируют довести до 8853 экземпляров. При оцифровке книжных памятников приоритет отдается краеведческим изданиям.

Всего в фонде книжных памятников библиотеки им. А. И. Герцена хранится несколько коллекций: рукописных книг, отечественных и иностранных старопечатных книг, а также краеведческую коллекцию "Память Вятки". Самая древняя книга в коллекции отечественных старопечатных книг - "Острожская Библия", напечатанная в Остроге 1581 году первопечатником Иваном Федоровым. Старейшее издание коллекции старопечатных иностранных книг - "Библия", изданная в Лионе в 1521 году. А коллекция "Память Вятки" включает книги и периодические издания, вышедшие на территории Вятской губернии - Кировской области.

В Кировской области в 2020 году на реализацию нацпроекта "Культура" выделено 75,3 млн рублей, из них 15 млн рублей направлено на создание трех модельных библиотек, 29 млн рублей - на строительство сельского Дома культуры на 100 мест в селе Рождественском Уржумского района и на капитальный ремонт здания Дома культуры села Обухово Пижанского района. Также благодаря реализации нацпроекта Кировский колледж музыкального искусства им. И. В. Казенина и школы искусств региона получают музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Кроме того, проект "Творческие люди" позволит 270 работникам сферы культуры области пройти обучение на базе пяти Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных на базе ведущих федеральных творческих вузов страны.

Власти Кировской области разрешили с 17 июня возобновить работу музеям и библиотекам при условии, что посетители будут записываться заранее, сотрудники будут в масках и перчатках, а в помещении будет организовано соблюдение социальной дистанции не менее 5 метров. С 10 августа в регионе получили разрешение начать работу кинотеатры и кинозалы, а с 15 сентября стартует театральный и концертный сезон. Массовые мероприятия в регионе по-прежнему запрещены.