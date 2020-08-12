Дегтярев пригрозил увольнением чиновнику за попытку отложить строительство дороги

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен уволить и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Максима Прохорова за попытку отложить строительство дороги Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын. Об этом он сообщил в среду в эфире радио "Комсомольская правда - Хабаровск".

На минувших выходных Дегтярев посещал Верхнебуреинский район Хабаровского края и посмотрел дорогу Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын, которую, по его словам, обещали построить все предыдущие губернаторы региона, но значительных сдвигов в этом проекте не произошло.

Строительство дороги от Комсомольска-на-Амуре до Чегдомына с населением около 11 тыс. человек - важнейший фактор развития этой территории. Часть участков трассы построена, но полноценного автомобильного проезда нет. Продукты, топливо и другие грузы доставляют по железной дороге. После посещения Дегтяревым района пресс-служба регионального правительства сообщала, что местные жители жалуются на высокую стоимость товаров, и ситуация должна нормализоваться после завершения строительства дороги.

"Запросил данные по бюджету 2020 года - денег не заложено, люди негодуют. Даю прямое поручение: взять из резервного фонда, разделить на этапы, работы начать хотя бы уже в сентябре, чтобы хоть что-то сделать, исполняющий обязанности министра Прохоров мне на следующий день подтверждает, что он работает, а еще через день дает бумагу "под шумок" в стопке, что нецелесообразно - на следующий год переносим. Это саботаж прямой, в наглую человек, министр транспорта Прохоров, это делает. Что я буду с ним делать? Скорее всего, уволю", - сказал Дегтярев.

Трасса Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын является важной составляющей опорной сети дорог региона, она строилась в рамках федеральной программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". После окончания действия программы из-за отсутствия финансирования проект был остановлен. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, край изыскивает возможности для финансирования стройки. В будущем трасса должна связать 17 населенных пунктов вдоль Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, объединить Верхнебуреинский, Солнечный районы и район имени Полины Осипенко в общую сеть автодорог Дальнего Востока.