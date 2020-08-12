Строительство велотерренкура на Кавминводах позволит увеличить турпоток

СТАВРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Строительство велотерренкура на Кавминводах (Ставропольский край) позволит привлечь в регион дополнительной турпоток, в том числе молодых людей, которые интересуются активными видами отдыха, считает генеральный директор кисловодского ООО "Курортное управление", общественный и политический деятель Николай Мурашко.

"Этот проект позволит нам показать, что Ставрополье - это не только медицина, но и активные виды отдыха, здоровый образ жизни. Если будут реализованы эти 75 км (планируемая общая протяженность велотерренкура - прим. ТАСС), то у нас будет первый в России такой полномасштабный велотерренкур. <…> И мы получаем дополнительную категорию наших гостей, это молодежь, которая увлекается активным образом жизни, занимается спортом", - сказал Мурашко.

По его словам, в общих чертах проект проработан, главной сложностью его реализации в настоящее время является привлечение финансирования. "Чтобы реализовать этот проект, нужно порядка 3 млрд рублей, таких денег в краевом бюджете, конечно, нет, поэтому необходима федеральная поддержка", - пояснил собеседник агентства.

По проекту "Кавминводский велотерренкур" протяженностью 75 км объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, 10 кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности. Планируется, что ширина трассы будет равна 6-8 метрам. Проект ранее был представлен представителям Минспорта РФ, Минстроя РФ, руководству Федерации велоспорта РФ. Источники финансирования в настоящий момент не определены.

В ходе рабочей поездки на Северный Кавказ вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округа Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития РФ рассмотреть проект создания в Ставропольском крае велотерренкура и изучить возможные источники его финансирования.