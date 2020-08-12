В Дагестане планируют благоустроить территорию в районе махачкалинского ЦУМа

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Благоустройство и реконструкцию территории и инфраструктуры в районе махачкалинского ЦУМа и центрального "2-го рынка" планируют провести власти Дагестана в рамках федеральных и республиканских программ на 2022 год. Об этом сообщается в среду на сайте правительства республики по итогам осмотра премьер-министром Дагестана Артемом Здуновым территории, прилегающей к торговому дому "ЦУМ" в Махачкале.

"Реконструкция будет проводиться в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и государственной программы Минстроя Дагестана "Формирование современной городской среды в Республике Дагестан" на 2022 годы. Премьер-министр поручил проработать этот проект, учитывая пожелания населения, прежде всего, жителей близлежащих домов. Решение вопроса с подъездными дорогами и современной парковкой торгового центра "ЦУМ" планируется осуществить благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава правительства прошелся по улицам, прилегающим к ЦУМу, и убедился, что общественное пространство действительно требует не просто благоустройства, но и реконструкции.

"В частности, были озвучены некоторые архитектурные решения, которые в дальнейшем позволят сделать, к примеру, улицу Белинского не только комфортной для горожан, но и привлекательной для гостей региона. При этом в первую очередь, речь шла о необходимости обновления канализационных сетей, строительстве ливневой системы водоотведения, отлаженной работы в части уборки мусора, стабильного электроснабжения, упорядочения торговли за пределами рынка и магазинов, организации удобной для всех логистики, которая позволит избежать заторов", - уточняется в тексте.

Отмечается, что здесь же возможна организация торговых рядов, приведенных в единый фирменный стиль. "Помимо прочего, администрации города Махачкалы рекомендовано включить мероприятия по благоустройству территории и инфраструктуры в районе ЦУМа и "2-го рынка" в программу комплексного развития инженерных сетей города Махачкалы", - сообщается на сайте.

Торговый дом "ЦУМ" и центральный "2-й рынок", где представлены не только продуктовые товары, но и другая продукция, в том числе одежда и обувь, расположены рядом в центре Махачкалы недалеко от главной городской площади. Оба объекта, как и ранее, являются популярными местами торговли, которые посещают не только жители города и республики, но и туристы.