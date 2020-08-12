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В школы и детские сады Чувашии к началу учебного года закупят рециркуляторы воздуха

На приобретение устройств потратят почти 153 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 12 августа. /ТАСС/. Рециркуляторы для обеззараживания воздуха поступят в школы и детские сады Чувашии к началу нового учебного года. Средства на закупку оборудования республике выделили из федерального бюджета, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"По поручению врио главы Чувашии Олега Николаева в рамках подготовки системы образования к новому учебному году было принято решение о выделении почти 153 млн рублей на приобретение рециркуляторов. Это позволит обеспечить безопасное проведение учебного процесса", - цитирует пресс-служба слова министра финансов республики Михаила Ноздрякова.

С начала пандемии коронавирусом в Чувашии заболели 7144 жителя республики, 65 человек умерли. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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