В Сочи под открытым небом открылся единственный в России горный кинотеатр

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Единственный в России горный кинотеатр под открытым небом открылся на одном из курортов Красной Поляны в Сочи. Об этом сообщила в среду пресс-служба курорта "Роза Хутор".

"На курорте "Роза Хутор" работает единственный в стране открытый кинотеатр на отметке более 1 000 метров над уровнем моря. Он расположен на террасе дизайн-резиденции Flacon1170", - говорится в сообщении.

Площадка под открытым небом рассчитана на прием порядка 100 гостей. В высокогорном кинотеатре установлено оборудование для уличных трансляций и специальные пуфы. Сеансы проходят по вторникам, четвергам и субботам. Дважды в месяц они будут бесплатными.

"Показы по времени совпадают с закатами, которыми также можно любоваться на нашей террасе", - приводят в сообщении слова Михаила Егошина, управляющего дизайн-резиденцией, на террасе которого расположен кинотеатр.

В настоящее время для обеспечения безопасности пуфики для зрителей расставлены с учетом социальной дистанции. Кроме того, в кинотеатре просят соблюдать масочный режим.

Работа кинотеатров на территории Краснодарского края была прекращена после введения в регионе с 31 марта режим карантина из-за пандемии коронавируса. С апреля на Кубани начали поэтапно ослаблять ограничительные меры, возобновили работу некоторые предприятия. С 21 июня режим карантина был снят и регион вернулся к действию режима повышенной готовности. Однако кинотеатры свою работу не возобновили, за исключением тех, что расположены на открытом воздухе.