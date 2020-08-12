Совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности начал работу в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 12 августа./ТАСС/. Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей начал работать в Чувашии под руководством врио главы республики Олега Николаева. Об этом сообщает в среду пресс-служба республиканского правительства.

"Совет будет заниматься формированием единой инвестиционной политики в республике и созданием благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности", - пояснили в пресс-службе.

Члены совета также будут рассматривать проекты программ и стратегий инвестиционного развития республики, изучать планы инвестиционного развития муниципалитетов, а также подготавливать предложения по концентрации финансовых ресурсов на наиболее приоритетных направлениях поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в Чувашии.

"От совета ждут предложений по совершенствованию законодательства в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности, предложений по устранению административных барьеров", - добавили в пресс-службе.