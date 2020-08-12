Волонтерские рейды по соблюдению масочного режима начались в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Рейды по профилактике коронавируса и соблюдению масочного режима начались в Дагестане, первыми их провели в среду волонтеры в Махачкале, которые проверили, носят ли маски продавцы и покупатели в магазинах, а также напомнили жителям о необходимых мерах предосторожности, сообщили журналистам в пресс-службе министерства по делам молодежи республики.

"12 августа по поручению председателя правительства Республики Дагестан Артема Здунова в Махачкале проведены информационные рейды по профилактике и устранению нарушений масочного режима. Их организаторами выступили министерство по делам молодежи Дагестана совместно с Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы при поддержке движения "Волонтеры-медики", Открытого молодежного правительства Дагестана и молодежных общественных объединений республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия прошли в общественных местах, в том числе в торговых домах и крупных супермаркетах города. В ходе рейдов волонтеры рассказали жителям Махачкалы о мерах профилактики коронавирусной инфекции, ознакомили их с рекомендациями Роспотребнадзора и раздали памятки с информацией о важности использования средств индивидуальной защиты.

"Мы напомнили населению для чего нужны средства индивидуальной защиты и почему сейчас так актуально их ношение, объяснили различия между ОРВИ, простудой и коронавирусной инфекцией. Кроме того, мы выяснили, соблюдают ли работники и посетители торговых домов масочный режим, и ответили на интересующие их вопросы", - приводит пресс-служба слова координатора местного штаба движения "Волонтеры-медики" Карины Бамматмурзаевой.

По результатам рейдов было установлено, что сотрудники магазинов не пренебрегают использованием СИЗов, однако большинство посетителей не носят маски. "Подобные рейды будут проведены во всех муниципальных образованиях Дагестана", - заключили в пресс-службе.

В Дагестане с 31 марта действует режим самоизоляции, в большинстве районов был введен масочный режим. Глава республики Владимир Васильев в своем выступлении на сессии парламента региона 25 июня сообщил, что расходы, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией в Дагестане, составили 4,8 млрд рублей. По данным регионального оперштаба, на 12 августа в Дагестане зарегистрировано 9 812 случаев инфицирования, в том числе 49 - за последние сутки, 8 819 человек выздоровели, 461 умер.