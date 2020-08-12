Музыкальные инструменты обновили в нескольких школах искусств на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Школы искусств Ставрополья, участвующие в нацпроекте "Культура", практически полностью обновили музыкальные инструменты, техническое оборудование и специализированную литературу. Это привлекает к занятиям больше детей, сообщили журналистам в среду в краевом правительстве.

"В ставропольских музыкальных школах на сегодняшний день в рамках нацпроекта "Культура" обновлено 92% музыкальных инструментов (в семи детских школах искусств и среднем специальном учебном заведении - 100%), 100% музыкального оборудования и 100% музыкальной литературы", - говорится в сообщении.

Ранее в министерстве культуры края журналистам сообщали, что в регионе был проведен мониторинг состояния оборудования в школах искусств. Часть инструментов были в высокой степени износа, поскольку обновление не проводилось много лет. Согласно региональному проекту, инструменты обновляются в трети школ искусств края. В частности, в музыкальной школе города Лермонтова обновили парк духовых инструментов общей стоимостью в миллион рублей.

"В детской музыкальной школе Лермонтова десять лет назад класс духовых инструментов насчитывал два-три ученика. Сегодня, благодаря преподавателям Шилову Бориславу и Игнатенко Виталию, а также увеличению парка духовых инструментов, класс вырос до 15 человек. Ребята учатся играть на приобретенных валторне, трубе, баритоне, флейте, саксофоне, гобое", - пояснили в краевом правительстве.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Его задачи - увеличение посещаемости учреждений культуры, создание условий для творческой реализации граждан, увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.