В Кисловодске до конца 2020 года отремонтируют канатную дорогу

ПЯТИГОРСК, 12 августа. /ТАСС/. Канатную дорогу в кисловодском национальном парке закрыли на капитальный ремонт. Об этом в среду написал глава города-курорта Александр Курбатов на своей странице в Instagram.

"Канатную дорогу в кисловодском парке закрыли на капитальный ремонт. Вагоны заменят на современные кабины. При этом они будут стилизованы под старину и сохранят привычные цвета: желтый и красный", - написал Курбатов.

В пресс-службе парка сообщили, что из-за пандемии сроки ремонта сдвинулись на несколько месяцев, планируется завершить ремонт до конца 2020 года. Курбатов отметил, что концепция дороги не изменится - вагоны будут курсировать в формате маятника, без кругового движения.

Канатная дорога соединяет Старый (или Нижний) и Горный (или Верхний) парки. Она ведет к смотровой площадке, откуда открываются панорамные виды на горы Кавказа, Кисловодск и окрестности. Первый рейс по канатной дороге "Храм Воздуха - Малое Седло" состоялся 21 апреля 1973 года. Ее протяженность - 1 743 метра.