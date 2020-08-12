Тематические музеи планируется открыть на трех фортах Кронштадта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева разработал концепцию, по которой на трех кронштадских фортах - "Император Петр I", "Кроншлот" и "Император Александр I", входящих в перечень Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, - планируется разместить экспозиции, посвященные истории военно-морской фортификации, минно-взрывного дела, а также истории борьбы с вирусами. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Остров фортов".

"Российским НИИ Культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева разработана концепция музеефикации и сюжетно-тематической структуры фортов. Планируется, что на форте Кронштадта - "Кроншлоте" - разместится экспозиция, посвященная первому военно-морскому фортификационному укреплению русского флота на Балтике. Пространство форта "Император Александр I", известного также как "Чумной", будет отведено музею истории борьбы с вирусами и создания противочумной вакцины, а на форте "Петр I" появится музей истории отечественного минно-взрывного дела", - отметили в пресс-службе.

Поясняется, что основная часть пространств каждого из фортов будет осуществлять музейно-рекреационные функции, при этом предполагается использование в экспозициях мультимедийных технологий и интерактивных элементов.

Ранее в пресс-службе организации сообщали, что с 27 июля на фортах ведутся археологические раскопки. По плану они закончатся в конце августа, и с сентября начнутся противоаварийные работы. Все реставрационные мероприятия на трех фортах Кронштадта, согласно разработанной дорожной карте, будут завершены в 2023 году.

АНО "Остров фортов"

В апреле 2019 года Минобороны РФ и правительство Санкт-Петербурга учредили автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов". Как сообщала в июле член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу, проект кластера предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, детских садов, а также создание научных и образовательных площадок, в том числе лицея с инженерным уклоном в рамках частичной передислокации Военно-морской академии имени Степана Макарова.

Важной составляющей проекта является реставрация кронштадтских фортов "Император Александр I", "Император Петр I" и "Кроншлот", входящих в перечень Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

С 11 июля на территории парка работает учебно-спортивный палаточный комплекс "Лагерь настоящих героев". 8 августа в Кронштадте открылся Музейно-исторический парк "Остров фортов", посвященный военно-морскому флоту. В мае 2021 года начнутся работы по строительству инвестиционных и социальных объектов. Сдача первой очереди проекта запланирована на конец 2021 года, завершение строительства кластера - на конец 2024 года.