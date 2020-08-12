Надои молока на роботизированной ферме в КБР вдвое превысили средние показатели по региону

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Надои с коров на роботизированной ферме в Кабардино-Балкарии (КБР) превышают средние республиканские показатели в два раза, каждая корова в сутки дает более 34 литров молока. Современное хозяйство удалось создать благодаря участию фермера в программе "Развитие семейных животноводческих ферм", сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"Глава крестьянско-фермерского хозяйства Мухамед Купшинов построил молочную роботизированную ферму в селении Комсомольское Прохладненского района КБР в 2016 году в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм". По состоянию на 1 августа среднесуточный надой от одной коровы в хозяйстве составил 34,5 литра, что на 8% больше показателя прошлого года, а в сравнении со среднереспубликанским - почти в 2 раза выше. Качество молока также находится под постоянным контролем, сведения поступают в единый центр, где в любой момент можно получить информацию о каждом животном", - говорится в сообщении.

Ферма оборудована по последнему слову техники, большинство процессов роботизировано. В феврале 2018 года после отела поголовья в хозяйстве запущено роботизированное доильное оборудование. Как отмечают специалисты хозяйства, роботом корова выдаивается лучше, несколько раз в день, при этом соблюдаются все санитарные нормы. В танк-охладитель - именно так называется емкость, куда поступает молоко при дойке, - не попадет некачественное молоко, что гарантирует качество сырья. Получаемое хозяйством молоко отправляется на переработку на молокоперерабатывающий завод.

"В настоящее время в республике работает несколько таких роботизированных ферм, и все хозяйства показывают хорошие результаты. Широкое внедрение современных технологий животноводства способствует увеличению производительности, снижению себестоимости производства, соответственно, повышению рентабельности, а также улучшению качества продукции", - прокомментировал министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев.

По данным министерства, в КБР за первое полугодие 2020 года надоено 227,7 тыс. тонн молока или 104,8% к шести месяцам прошлого года.