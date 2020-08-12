В Карелии в 2021 году пройдет зимний фестиваль света

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 августа. /ТАСС/. Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Карелии совместно с Карельской филармонией готовит ежегодный зимний фестиваль света в городе Кондопога. Первый фестиваль планируется провести в декабре 2021 года, сообщила ТАСС руководитель дирекции Анна Томчик.

"У нас появится фестиваль света в городе Кондопоге. Мы будем работать с техническими специалистами и художниками по свету. Это история 3D-визуализации, световых шоу, которые будут построены на новых технологиях, а музыкальной составляющей станет записанная программа <…> Мы очень надеется, что как и Ruskeala Symphony (ежегодный музыкальный фестиваль в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии - ТАСС), который полюбился жителям Карелии, [фестиваль света] станет нашим сезонным зимним мероприятием, совместным с филармонией, но уже в Кондопоге", - сказала собеседница агентства.

Фестиваль света станет одним из результатов международного проекта "Большая музыка для малых городов" программы приграничного сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Общий бюджет проекта составил €552 тыс. Зимнему open-air-фестивалю в Карелии будет предшествовать не менее масштабное событие в Финляндии.

Фестиваль в новом формате

В феврале 2021 года в новом формате пройдет ежегодный зимний музыкальный фестиваль в городе Йоэнсуу (Финляндия): впервые он задействует новые, в том числе уличные площадки. На фестивале также состоится мировая премьера произведений, созданных специально для проекта финскими и российскими композиторами Сесилией Дамстрем, Алексеем Курбатовым, Павлом Кармановым и Ильей Кузнецовым: российские авторы напишут сюиту из трех частей. Новую музыку исполнят симфонический оркестр Карельской филармонии и оркестр города Йоэнсуу.

"Для Карелии это достаточно уникальный опыт, у филармонии редко бывала возможность заказывать произведения конкретно для себя. Сейчас три композитора с российской стороны и композитор со стороны Финляндии пишут специально заказанную тематическую музыку. Со стороны России это будет сюита из трех произведений, которые будут посвящены белым ночам, северному сиянию и легендам Карелии. Это будет 45-минутная программа из произведений четырех композиторов", - отметила Томчик.

Музыкальная основа для шоу

Произведения, написанные для проекта, станут музыкальной основой для создания светового шоу в Кондопоге. Как пояснила Анна Томчик, обеспечить живой звук в декабре на улице в условиях Карелии будет невозможно: музыканты могут играть на открытом воздухе только при температуре не ниже 13 градусов. Поэтому для записи новой музыки будет приобретена студия звукозаписи, которая заработает на базе Карельской филармонии. Как отметили представители проекта, подобное оборудование, способное записывать большие симфонические оркестры, хоры, на Северо-Западе страны можно найти только в Санкт-Петербурге.

"Мы предлагаем такую форму знакомства с академической культурой для широкого зрителя в то время, когда на улице физически игра оркестра невозможна. Будет сделано визуальное шоу", - сказала Анна Томчик, добавив, что при создании светового шоу планируется сотрудничать с известным финским художником по свету Кари Колу, художественным директором Visual Festival в Йоэнсуу.