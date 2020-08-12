Завод по переработке канализационных отходов планируют построить в Буйнакске

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Строительство мини-завода по переработке канализационных отходов планируется в городе Буйнакске в Дагестане, это будет единственный в стране завод подобного типа. Об этом сообщается в среду на сайте администрации Буйнакска.

"Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев встретился с генеральным директором дочерней итальянской компании ООО "Футуро Верде" Эдуардом Гибадуллиным и обсудил вопросы строительства в городе очистных сооружений, оснащенных современными и высокоэкологичными технологиями. <…> Один из пилотных проектов в виде строительства мини-завода по переработке канализационных отходов представители компании планируют претворить в жизнь на примере Буйнакска", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, все канализационные отходы будут скапливаться на площадке старых недостроенных очистных сооружений города. "После биологической очистки поступаемых канализационных стоков, образуется масса, которая затем перерабатывается термическим путем и превращается в гранулы и техническую воду. Образовавшиеся гранулы затем можно использовать в качестве удобрения, а воду - в оросительных целях. Тем более, что поблизости расположено немалое количество тепличных хозяйств и плодовых садов", - поясняется в тексте.

Сообщается, что идея, предложенная гостями, понравилась Исламудину Нургудаеву и он поручил городскому управлению ЖКХ "сделать детальный анализ предлагаемого проекта и рассчитать возможность строительства мини-завода в городе". "Он будет единственным в России заводом подобного типа", - сообщается на сайте.

Исламудин Нургудаев сообщил ТАСС, что "оборудование и комплектующие для нового завода будут собираться на базе Кизлярского электромеханического завода".

По словам Гибадуллина, их компания входит в группу компаний VOMM, которая является "мировым лидером в области проектирования и производства установок непрерывного термического и нетермического производства".

"Мы неслучайно выбрали ваш город в качестве пилотного для строительства суперсовременных очистных сооружений. Прежде чем остановиться на Буйнакске, мы провели серьезную мониторинговую работу. Мы считаем, что перспективы в Буйнакске лучше, чем в других муниципалитетах. Здесь многое делается в плане благоустройства города. У вас деятельный, энергичный мэр, который искренне желает искоренить годами накопившиеся проблемы горожан. И, что немаловажно, здесь планируется строительство новой нитки водовода, и вопрос водоотведения и очистных сооружений будет стоять остро", - сообщается в тексте.

О Буйнакске

Город Буйнакск расположен в предгорьях Большого Кавказа на реке Шура-Озень, в 41 км к юго-западу от Махачкалы. Был основан в 1834 году как крепость Темир-Хан-Шура. В 1866 году крепость преобразована в город, в 1922 году переименована в Буйнакск в честь дагестанского революционера Уллубия Буйнакского. На сегодня население города составляет более 60 тыс. человек.