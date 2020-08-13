В отдаленном Баунтовском эвенкийском районе Бурятии обновили социальную инфраструктуру

УЛАН-УДЭ, 13 августа. /ТАСС/. Единая дальневосточная субсидия позволила обновить объекты социальной инфраструктуры в отдаленном Баунтовском эвенкийском районе на севере Бурятии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканского правительства.

"150 млн рублей направлено на развитие социальной инфраструктуры Баунтовского эвенкийского района за счет средств дальневосточной субсидии. Работы проводились в прошлом году и в 2020 в разных населенных пунктах. К новому учебному году капитально отремонтирована средняя школа в поселке Маловский", - сообщили в пресс-службе.

В 2019 году за счет дальневосточной субсидии обновлено медицинское оборудование в центральной райбольнице в селе Багдарин, в селе Романовка построены офис врача общей практики и пристрой к детскому саду. До конца этого года будут построены спортзал в поселке Маловский и дом культуры в Романовке.

В Маловском, где живут около 1,5 тыс. человек, завершился капремонт средней школы, построенной в 1978 году. "Ремонт кровли не проводился со дня постройки. Из-за деформации стен и потолка в 2017 году помещение актового зала и одной классной комнаты были признаны аварийными, в связи с чем, в школе, где обучаются 176 учеников, было закрыто одно крыло", - пояснили в пресс-службе. В ходе ремонта на 6 млн рублей в образовательном учреждении обновлена кровля, классы.

Баунтовский эвенкийский район расположен в 500 км от Улан-Удэ. Точкой роста там является инвестпроект по разработке месторождений урана Хиагдинского рудного поля компании "Хиагда" (холдинг "Атомредметзолото" ГК "Росатом").

В ноябре 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. На эти два региона распространяются преференции, действующие на Дальнем Востоке. В марте 2019 года подкомиссия под председательством вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева одобрила план социального развития в Бурятии с выделением региону единой дальневосточной субсидии в 6 млрд рублей.