Экологи отмечают худшие за 10 лет итоги вылова горбуши на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Экологи подвели предварительные итоги лососевой путины 2020 года на Сахалине и назвали их самыми худшими за последние 10 лет. Причиной таких результатов стали низкие подходы тихоокеанских лососей, сообщил в четверг ТАСС председатель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Эковахта Сахалина" призывает комиссию по регулированию вылова анадромных рыб в области как можно скорее существенно сократить объемы разрешенного вылова. Это поможет пропустить больше рыбы на нерестилища и не допустить истощения запасов горбуши. Лососевая путина началась на Дальнем Востоке 1 июня. Сахалинская область является одним из основных добытчиков в рыбной отрасли России. Объем вылова лососей в регионе в этом году утвердили на уровне более 91 тыс. т - на 10% больше, чем в 2019 году.

"Общий вылов горбуши, самого массового и наиболее важного для сахалинцев вида тихоокеанских лососей, на острове Сахалин без учета Курильских островов по состоянию на 11 августа 2020 года составил 7,7 тыс. т, что составляет треть от рекомендованного объема рыбохозяйственной наукой. Такой плохой горбушевой путины, как в 2020 году, на острове Сахалин не было как минимум в последние 10 лет", - сообщил Лисицын.

С 1 июня по 10-13 августа в 2012 году сахалинские рыбаки выловили 49,3 тыс. т, в этот же период в 2014 году - 33,3 тыс. т, в 2016 году - 30,5 тыс. т, 2018 году - 13,7 тыс. т. По мнению экологов, наверстать упущенное в этом году уже не удастся. Сезон добычи горбуши заканчивается 31 августа, а в заливе Терпения на восточном побережье Сахалина вылов и вовсе завершается 15 августа. На юго-западе острова промысел уже завершился 15 июля. Ловить горбушу до 30 сентября продолжат на северо-западе Сахалина, но этот район обычно не дает больших уловов. В заливе Анива на юге острова в этом году промышленный лов горбуши полностью запрещен.

Как сообщили в общественной организации, остается сложной ситуация и с заполнением крупных островных рек Лютога, Найба, Тымь, Рукутама, Вал, Набиль, Даги и Поронай нерестовым поколением горбуши. Рыба относительно неплохо заходит в некоторые небольшие речки, но в силу своего скромного размера они не могут давать миллиарды молоди горбуши, необходимые для полноценного воспроизводства ее запаса.

Позиция властей и рыбаков

Агентство по рыболовству Сахалинской области признает, что полученный вылов отстает от заявленного, но проблемы в этом не видит. "По некоторым участкам есть отставания. Мы связываем это в первую очередь с увеличением числа ограничений промысла. Кроме того, в этом году не открывался промысел в заливе Анива из-за ожиданий низких подходов. Не оправдался прогноз науки по юго-западному Сахалину, там промысел горбуши с 15 июля закрыт. Предприятия из 1 тыс. т освоили 200. Да, если сравнивать с 2018 годом (сравнение с четным годом, результаты 2019 года будут сравниваться с итогами 2021 года), то есть отставания по отдельным районам, но в целом катастрофы нет", - прокомментировал глава агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Такого же мнения придерживается и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. "Специально проконсультировался с наукой, спросил их мнение по поводу событий. В целом в этом году путина на [российском] Дальнем Востоке крайне необычная, это отмечают все регионы", - сообщил он.

В 2019 году рекомендованный объем вылова тихоокеанских лососей в Сахалинской области составил 82 тыс. т. При этом добыть удалось 74,27 тыс. т, из них 28,2 тыс. т горбуши, 44,3 тыс. т кеты, 1,35 тыс. т нерки, около 450 т кижуча. В 2018 году общий объем вылова лососевых составил около 125 тыс. т.