Ежемесячные доплаты получат более 20 тыс. классных руководителей в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана с сентября начнут доплачивать за классное руководство около 24 тыс. школьных учителей. С учетом региональной меры поддержки ежемесячные выплаты составят от 6,1 тыс. рублей, сообщается в четверг на сайте министерства образования и науки республики.

"С 1 сентября все классные руководители будут получать ежемесячную надбавку к заработной плате в размере пять тысяч рублей. Такая мера поддержки педагогов разработана министерством просвещения России по поручению президента РФ Владимира Путина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дагестана Артем Здунов. <…> На сегодняшний день размер региональных выплат за классное руководство в Дагестане, в зависимости от категории учителя, составляет от 1 100 до 1 700 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей будет выплачиваться педагогу независимо от количества обучающихся в классе. "В случае, когда осуществление классного руководства происходит в двух и более классах, а такая практика в республике есть, особенно в городских школах, где дети учатся в две или три смены, педагогу будет выплачиваться 10 тыс. рублей", - уточнили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки региона.

"Классное руководство в наших школах ведут порядка 24 тысяч учителей. Это непростая работа, и такая мера поддержки учителей очень радует. Региональные выплаты, несомненно, будут сохранены. Министерство образования и науки Дагестана будет контролировать исполнение данного постановления", - приводятся на сайте слова вице-премьера - министра образования и науки региона Уммупазиль Омаровой.

Сообщается, что общий объем федеральных средств на эти цели в текущем году составит почти 25 млрд рублей. "При этом все действующие региональные выплаты должны быть сохранены. Средства будут поступать сверх того фонда оплаты труда, который складывается в каждой школе", - уточняется в сообщении.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах с 1 сентября 2020 года необходимо ввести специальную доплату в размере не менее пяти тыс. рублей. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что доплату получат порядка 838 тыс. учителей.

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