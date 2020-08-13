Дигорское и Кармадонское ущелья стали наиболее популярны среди туристов в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 августа. /ТАСС/. Маршруты Дигорского и Кармадонского ущелий стали самыми популярными на территории Северной Осетии среди туристов и альпинистов с начала августа. В настоящее время на территории республики зарегистрированы 17 туристических групп, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Так, порядка 15 туристических и альпинистских маршрутов были зарегистрированы онлайн на территории Северной Осетии в течение первой половины августа. В основном дистанционно регистрируются иногородние тургруппы: в Северную Осетию приезжают туристы и альпинисты из Москвы, Карелии, Челябинской, Свердловской, Новосибирской областей и др. Наиболее популярными маршрутами являются г. Казбек, Кармадонское и Дигорское ущелья", - рассказали в МЧС.

Всего в настоящее время на территории республики зарегистрированы 17 туристических групп, это 127 человек. Регистрация маршрутов проводится в целях обеспечения безопасности туристов и отдыхающих, возможности оказания им в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи, подчеркнули в пресс-службе. Для этого на сайте МЧС создан специальный раздел для онлайн-регистрации туристических групп.

"Пройти процедуру могут как российские туристы и альпинисты, так и иностранные, форму можно заполнять и на английском языке", - пояснили в ГУ МЧС.

Электронная форма, которую заполняет руководитель группы, содержит в том числе информацию о времени, цели пребывания, планируемом маршруте, количестве человек в группе. Кроме того, руководителям группы напоминают, что после возвращения необходимо сообщить в дежурную службу поисково-спасательного отряда о завершении восхождения. При этом работает и стандартная процедура регистрации маршрутов. Она проводится на базе Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.