В Воронеже в 2021 году установят монумент, посвященный детям войны

ТАСС, 13 августа. Монумент, посвященный детям войны, установят в Воронеже в 2021 году. До конца этого года жители Воронежа должны определить, как будет выглядеть новая скульптурная композиция, сообщила журналистам в четверг пресс-служба администрации города.

"Следующий год - это год 80-летия с начала самого трагического периода в жизни нашей страны - Великой Отечественной войны. И в 2021 году мы, несомненно, установим в городе памятник детям войны. Представители поколения, вынесшего на своих плечах столь тяжкие испытания и восстановившего страну из руин, заслуживают особого отношения к себе", - приводит пресс-служба слова мэра Воронежа Вадима Кстенина, который провел в четверг встречу с активом общественных организаций, где обсуждалась идея установки памятника.

По данным мэрии, жители Воронежа сами определят облик скульптурной композиции, для этого до конца года в областном центре будет организован конкурс. В качестве возможных мест размещения монумента в настоящий момент рассматривается несколько площадок - Первомайский сквер, мемориальная зона на улице Театральной, а также сквер им. Ворошилова на одноименной улице. Этот вопрос городские власти намерены решить в течение двух месяцев.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.