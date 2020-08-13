В Архангельской области открылся культурно-ландшафтный парк "Голубино"

ТАСС, 13 августа. Культурно-ландшафтный парк "Голубино" создали в окрестностях Пинежского заповедника в Архангельской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее власти региона сообщали, что парк с новым туристическим комплексом, рыбацкой деревней, агротуристическим хозяйством, музеями и творческими мастерскими позволит привлекать в Пинежский район на 40% больше туристов.

"В Архангельской области появился культурно-ландшафтный парк "Голубино". Он создан в Пинежском районе на месте, где располагается лесной отель "Голубино". Здесь в окрестностях находятся охранная зона Пинежского заповедника и памятник природы регионального значения "Голубинский карстовый массив" с уникальными ландшафтами, тайгой, пещерами, северными реками, флорой и фауной", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время на территории парка должен открыться визит-центр, в которому будут рассказывать туристам обо всех достопримечательностях и маршрутах в этом районе Архангельской области.