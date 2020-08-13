Северная Осетия получила дополнительную субсидию на стимулирующие выплаты медработникам

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 августа. /ТАСС/. Дополнительные средства выделили Северной Осетии из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального Минздрава.

"Северной Осетии из федерального бюджета выделены дополнительные средства на финансовое обеспечение расходов по выплатам стимулирующего характера медицинским и иным работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. <...> Общая сумма, направленная в регион, составляет 34 376 900 рублей", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что из этих средств на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку предусмотрено 28,1 млн рублей. А на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам - 6,2 млн рублей. "Денежные средства будут доведены до получателей в ближайшее время", - добавили в Минздраве.

При этом уточняется, что на сегодняшний день общая сумма, выделенная на обеспечение президентских выплат медицинским и иным работникам Северной Осетии, составляет более 640 млн рублей.

В республике работает горячая линия для консультирования по вопросам выплат медицинским и иным работникам, участвующим в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией.

По данным Министерства здравоохранения республики на 13 августа, всего в республике коронавирус подтвержден у 4 659 человек (плюс девять за сутки), из них 4 235 выздоровели, 67 летальных случаев. В стационарах республики находятся 234 человека, в реанимации - 21 человек.