В КЧР более 23 тыс. школьников будут обеспечены горячими обедами с сентября

ЧЕРКЕССК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии с 1 сентября намерены обеспечить более 23 тыс. учащихся младших классов республики горячим питанием. На организацию питания будет направлено более 110 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в министерстве образования и науки региона.

"В текущем году с 1 сентября все учащиеся первых-четвертых классов будут обеспечены бесплатными горячими обедами во всех 177 школах республики. По предварительному распределению средств на организацию одноразового горячего питания обучающихся первых-четвертых классов (23 050 человек) в Карачаево-Черкесской Республике в период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года из федерального бюджета предусмотрено 91 806,9 тыс. рублей при софинансировании из республиканского бюджета в объеме 19,25% или 21 885,8 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

В министерстве отметили, что, в зависимости от условий, в некоторых школах вопрос обеспечения питанием будет решен посредством подвоза обедов. Сотрудники министерства совместно с представителями муниципалитетов провели мониторинг пищеблоков во всех школах республики. В некоторых из них проведен необходимый ремонт, приобретено недостающее оборудование.

Идею сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России озвучил в январе в послании Федеральному собранию. В марте глава государства подписал закон, которые подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.