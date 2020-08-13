Участники автопробега по маршруту "Государева дорога" прибыли в Новгородскую область

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Участники первого автопробега, следующие по межрегиональному брендовому маршруту "Государева дорога", объединившему четыре региона, прибыли в Новгородскую область, сообщила журналистам в четверг зампред правительства региона Елена Кирилова. Они посетят туристические объекты региона и дадут рекомендации по созданию условий для автопутешественников.

Межрегиональный брендовый маршрут "Государева дорога" объединяет Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Его протяженность составляет 777 км.

"Мы очень рады принимать [участников автопробега] на Новгородской земле. Маршрут "Государева дорога" играет особую роль в развитии сферы туризма в нашем регионе и, конечно, в регионах - участниках этого проекта, их четыре: Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области", - сказала Кирилова, уточнив, что это первый автопробег по маршруту "Государева дорога".

Автопробег стартовал из Москвы 10 августа, за это время путешественники уже проехали Московскую и Тверскую области, конечным пунктом после Новгородского региона станет Ленинградская область (г. Тосно), куда они планируют прибыть в пятницу. Участниками автопробега стали 25 экспертов Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга (способ путешествия на автомобиле с использованием автодомов или прицепов), следующие по маршруту в автодомах и легковых машинах. "Это представители экспертного сообщества, представители, знающие придорожную инфраструктуру и как ее развивать, транспортные психологи, люди, работающие в сфере безопасности дорожного движения", - пояснил президент Общенациональной ассоциации Сергей Лобарев.

В Новгородской области в маршрут входят четыре города (Валдай, Крестцы, Великий Новгород, Чудово), в которых путешествующим на автомобилях туристам предлагают оценить Музей колоколов в Валдае, фабрику "Крестецкая строчка", Софийский собор в Великом Новгороде и др. По завершении маршрута эксперты дадут рекомендации, как улучшить условия для путешественников в рамках этого маршрута.

"Мы предполагаем, что проект привлечет внимание ко всем четырем субъектам и позволит нам развивать автомобильный туризм: индивидуальный и групповой. Уже заявлены 12 туроператоров, которые готовы заниматься реализацией этого турпродукта", - пояснила журналистам замминистра - директор департамента туризма Министерства инвестиционной политики Новгородской области Елена Михеева.