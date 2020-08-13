Жители Ульяновска в сентябре выберут место установки стелы "Город трудовой доблести"

УЛЬЯНОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Народное голосование, которое определит место установки стелы "Город трудовой доблести" в Ульяновске, пройдет среди жителей со 2 по 13 сентября. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор региона Сергей Морозов.

"На мой взгляд, голосование по выбору места установки памятной стелы с обязательным благоустройством прилегающей территории мы можем провести в период со 2 по 13 сентября. <…> Вместо бюллетеней, мне представляется правильным, что горожане могли бы заполнить специальные буклеты", - сказал он.

По словам губернатора, принять участие в голосовании смогут все жители Ульяновска в возрасте с 14 лет. Оно будет проходить в местах, максимально приближенных к участковым избирательным комиссиям. "Всего планируется обустроить не менее 139 таких мест по всему городу. Время их работы мы постараемся совместить с работой УИК", - уточнил Морозов.

Жителям города предлагается проголосовать за один или несколько вариантов - это аллея перед зданием железнодорожного вокзала, площадь перед ДК Ульяновского автомобильного завода, парк Победы и территория около Ульяновского патронного завода. Кроме того, участники голосования смогут вписать свой вариант в пустую строку.

"С учетом того, что финальный день голосования совпадает с Днем рождения нашего города, в буклете есть место, где можно оставить свои пожелания. <…> Лучшие поздравления <…> будут опубликованы <…> в средствах массовой информации. В соцсетях, а возможно, если все вы поддержите, мы могли бы издать специальный журнал, специальную какую-то книгу, посвященную очередному Дню рождения нашего города, и именно там опубликовать эти замечательные поздравления", - уточнил Морозов.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам. В перечень вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.