Алмаз весом в 45,5 карата обнаружили на месторождении в Архангельской области

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Компания "Севералмаз" добыла крупный алмаз ювелирного качества весом 45,5 карата (около 9 граммов) на месторождении в Приморском районе Архангельской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На месторождении имени М. В. Ломоносова в Приморском районе Архангельской области добыли крупный алмаз. Ценный минерал ювелирного качества весит 45,5 карата", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в апреле 2020 года, на данном месторождении уже находили крупный алмаз - минерал коричневого оттенка весом 12,75 карата.

Обогатительная фабрика компании "Севералмаз" возобновила свою работу 8 июля после временной остановки с 16 мая. За третий квартал 2020 года фабрика планирует обработать 855 тыс. тонн руды. По итогам работы в 2019 году компанией "Севералмаз" добыто 3642,8 тыс. тонн и обработано 3611 тыс. тонн руды, извлечено 4229,6 тыс. карат алмазов, что на 16,3% больше, чем в 2018 году. Увеличение объемов добычи связано с ростом средних содержаний алмазов в руде и ростом обработки руды на обогатительной фабрике.

Одна из особенностей месторождения им. М. В. Ломоносова - это постепенное повышение содержания алмазов в руде: по мере углубления карьеров в обработку вовлекаются более богатые руды.