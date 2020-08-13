В Ингушетии открыли новую амбулаторию и первый в регионе геронтологический центр

МАГАС, 13 августа. /ТАСС/. Новую амбулаторию на 100 посещений в смену и первый в регионе геронтологический центр, построенный в рамках нацпроекта "Демография", открыли в Ингушетии, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии, где проживают более 18 тысяч человек, сегодня открыли врачебную амбулаторию на 100 посещений в смену. В трехэтажном корпусе амбулатории будут оказывать первичную медико-санитарную и специализированную медпомощь по территориально-участковому принципу. В новом здании размещен и республиканский геронтологический центр - первый в регионе, - открытый сегодня в рамках реализации мероприятий национального проекта "Демография" для оказания в амбулаторных условиях специализированной медпомощи людям пожилого возраста", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в церемонии открытия объекта принял участие глава региона Махмуд-Али Калиматов, который при осмотре здания обратил внимание на установленные для транспортировки больных лифты, эксплуатация которых, как и любого другого лифтового оборудования, подразумевает наличие разрешительной документации и договора на обслуживание.

"В республике около 200 лифтов без необходимых документов, гарантирующих безопасность их использования, и до сих пор не было специалистов, которые могут их обслуживать. В ближайшее время в Ингушетию вернется группа специалистов, прошедших соответствующее этой задаче профильное обучение - их необходимо будет привлечь и на этот объект. Также надзорным органам необходимо проверить качество закупленного оборудования", - передает пресс-служба слова Калиматова.

Строительство медучреждения велось по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 2020 году, а его дооснащение необходимой техникой будет проведено в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.