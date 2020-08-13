В Новгородской области организовали обучение будущих наставников центров "IT-куб"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Образовательная сессия для будущих наставников центров дополнительного образования "IT-куб", создаваемых в рамках нацпроекта "Образование", началась на базе школы №36 в Великом Новгороде. Обучение проходят 40 человек, представители из нескольких субъектов страны, сообщила ТАСС директор образовательной организации Светлана Матвеева.

"К нам сегодня приехали [представители] 14 территорий: Тверь, Кириши, Санкт-Петербург, Чита, Хабаровск, Тюмень, Томск, Дагестан и другие. <...> Приехали 40 человек. Все они сначала прошли первую часть обучения - онлайн", - сообщила Матвеева, уточнив, что обучение проходит также в рамках нацпроекта "Образование".

Она также пояснила, что центр дополнительного образования "IT-куб" при школе №36 в Великом Новгороде - одна из пяти первых площадок, которые были организованы в стране, и работает третий год. Обучение на базе новгородского центра продлится три дня, будущие наставники совместно отработают технологии проведения занятий, приобретут новые навыки в командной работе. После обучения они будут работать в центрах "IT-куб" в своих регионах.

"Мы делимся тем, что уже наработали за эти три года. И вместе с ними проектируем часть тех мероприятий, которые будет проходить и у нас, и у них. <…> Идет командное обсуждение на предмет, как нам построить траекторию развития "IT-куб", какие проводить маркетинговые действия, чтобы про "IT-куб" узнали", - добавила Матвеева.

Нацпроект "Образование", общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.