Школу и детский сад возведут во Владикавказе в 2020 году по программе "Стимул"

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 августа. /ТАСС/. Три социальных объекта, в том числе детский сад и школу планируется возвести во Владикавказе в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"В рамках реализации программы "Стимул" в настоящее время осуществляется строительство трех объектов - средняя общеобразовательная школа на 500 мест, детский сад на 280 мест, а также площадочные сети водопровода, канализаций и дождевой канализации микрорайона г. Владикавказа "Новый город", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС, объекты планируют возвести в 2020 году.

Отмечается, что правительством Северной Осетии направлена заявка об участии в вышеуказанных мероприятиях и на 2021 год по автомобильным дорогам, школе на 550 мест, детском саде на 280 мест в микроайоне "Новый город", а также по детскому саду на 280 мест и школе на 550 мест в микрорайоне "Весна".

Программа "Стимул" в 2019 году вошла в нацпроект "Жилье и городская среда", она направлена на стимулирование жилищного строительства и затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуры. В 2019 году из федерального бюджета на строительство объектов по программе "Стимул" направлено 22,5 млрд рублей. В 2020 году запланировано строительство порядка 215 объектов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников до 2024 года - более 1 трлн рублей.