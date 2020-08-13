На курортах Кубани из-за засухи и перебоев водоснабжения организовали подвоз воды

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Власти курортных городов Краснодарского края, где из-за засушливого лета возник дефицит воды в собственных источниках и действует график ее подачи, организовали подвоз воды. Об этом ТАСС сообщили в четверг в администрациях курортных муниципалитетов региона и водоканалах.

Накануне ГУ МЧС России по Краснодарском краю сообщало, что в связи с низкой проточностью в бассейне реки Кубань из-за отсутствия осадков в регионе в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе возможно ограничение водоснабжения. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Геленджике, здесь вода подается по графику уже более месяца, бесперебойное снабжение города водой осуществляется на 50% за счет Троицкого группового водопровода, а на оставшиеся 50% зависит от собственного водозабора в поселке Дивноморском.

"На данный момент в Геленджике в сутки водовозки осуществляют около 40 рейсов. Работает техника в количестве 15 водовозок. С Дивноморского водозабора из 35 скважин 24 - пустые по причине нехватки водного ресурса - дождей нет, засуха, скважины не могут заполниться", - сказали в пресс-службе администрации Геленджика.

В пресс-службе Кубаньводкомплекс ТАСС сообщили, что забор воды производится из артезианских скважин на глубине 120 и 360 метров, на их наполняемость засуха не влияет, поэтому Троицкий групповой водопровод работает в полном объеме. По данным пресс-службы, кроме Геленджика он на 70% обеспечивает водоснабжением курортный Новороссийск, на 30% водоснабжение этого города зависит от собственных источников.

"Пенайские источники сейчас дают очень мало воды, недостаток в Неберджаевском водохранилище составляет 5 млн куб. м (вода из водохранилища ранее подавалась общим объемом 7,5 млн куб. м в сутки - прим. ТАСС). Таким образом бесперебойную подачу воды обеспечить мы не можем: давление сети повышаем утром и вечером. До некоторых районов, расположенных в высоких точках, вода не доходит, туда организован подвоз воды еженедельно, также осуществляем подвоз через заявки по аварийно-диспетчерской службе", - сообщили ТАСС в пресс-службе Новороссийского водоканала.

Собеседник агентства уточнил, что подача воды в городе фактически производится по графику, 5-6 часов в сутки за исключением новых микрорайонов, где жилые комплексы обеспечены накопителями, и микрорайонов, расположенных в низменных частях города, где текущего давления в системе достаточно. В пресс-службах администраций Анапы и Темрюкского района ТАСС сообщили, что засуха не повлияла на наполняемость собственных источников воды, водоснабжение в этих муниципалитетах на данный момент осуществляется без перебоев, графики подачи воды не вводились.