{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии издадут книжную серию "Аланская библиотека" к 1100-летию крещения Алании

В регионе также намерены снять документальный фильм

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 августа. /ТАСС/. Издание научной, научно-популярной и художественной литературы в книжной серии "Аланская библиотека", а также проведение международного конкурса изобразительного искусства "Алания - образы прошлого" планируются в 2020 году в рамках подготовки к проведению мероприятий, посвященных 1100-летию крещения Алании. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Северной Осетии по итогам заседания оргкомитета.

"В текущем году предусмотрена реализация следующих мероприятий основного плана: организация и проведение международного конкурса изобразительного искусства "Алания - образы прошлого", создание документального фильма о 1100-летии крещения Алании, создание свода памятников Севера и Юга Алании - Осетии. Кроме того, планируется разработка интерактивной карты, а также издание в специально основанной книжной серии "Аланская библиотека" научной, научно-популярной и художественной литературы", - сообщили в пресс-службе.

В 2020 году власти Северной Осетии также планируют провести реставрационные работы средневекового христианского храма "Ильинская церковь", объекта культурного наследия регионального значения "Осетинская церковь 1815 года" и объекта культурного наследия федерального значения "Здание Зругской церкви, средние века". Помимо этого, в рамках подготовки к годовщине будут отремонтированы "Дом, в котором в 1859 году родился К.Л. Хетагуров", Республиканский центр традиционной культуры и этнотуризма "Фарн", также будет отреставрирована церковь "Жилое здание-замок с остатками церковного здания".

В ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 1100-летию крещения Алании, был составлен и дополнительный перечень мероприятий из 12 пунктов. Среди них - строительство нового здания республиканского архива, реконструкция исторического моста на улице Пашковского и строительство во Владикавказе Дворца спорта на 5 тыс. мест.

Как отмечается, препятствием для реализации дополнительного плана стало отсутствие источников финансирования. Премьер-министр республики Таймураз Тускаев предложил разработать возможные пути решения, чтобы представить их на федеральном уровне. "Данное мероприятие является важным не только для региона, но и для всего Северо-Кавказского федерального округа. Это существенный вклад в укрепление научных, культурных и общественных связей между народами, вклад в укрепление атмосферы согласия", - приводит слова Тускаева пресс-служба.

О годовщине

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования, его реализацию предполагается осуществить за период с 2020-го по 2022 год. Всего запланировано 10 мероприятий в рамках культурно-массовых торжеств, просветительской и издательской деятельности и еще 15 - в рамках реализации реставрационных работ объектов культурного наследия. Общий объем финансирования составляет 210,9 млн рублей.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Финансовую грамотность сельских учителей повысят в Дагестане по проекту Минфина
После прохождения образовательной программы 50 педагогов получат удостоверения
Читать полностью