В Северной Осетии издадут книжную серию "Аланская библиотека" к 1100-летию крещения Алании

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 августа. /ТАСС/. Издание научной, научно-популярной и художественной литературы в книжной серии "Аланская библиотека", а также проведение международного конкурса изобразительного искусства "Алания - образы прошлого" планируются в 2020 году в рамках подготовки к проведению мероприятий, посвященных 1100-летию крещения Алании. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Северной Осетии по итогам заседания оргкомитета.

"В текущем году предусмотрена реализация следующих мероприятий основного плана: организация и проведение международного конкурса изобразительного искусства "Алания - образы прошлого", создание документального фильма о 1100-летии крещения Алании, создание свода памятников Севера и Юга Алании - Осетии. Кроме того, планируется разработка интерактивной карты, а также издание в специально основанной книжной серии "Аланская библиотека" научной, научно-популярной и художественной литературы", - сообщили в пресс-службе.

В 2020 году власти Северной Осетии также планируют провести реставрационные работы средневекового христианского храма "Ильинская церковь", объекта культурного наследия регионального значения "Осетинская церковь 1815 года" и объекта культурного наследия федерального значения "Здание Зругской церкви, средние века". Помимо этого, в рамках подготовки к годовщине будут отремонтированы "Дом, в котором в 1859 году родился К.Л. Хетагуров", Республиканский центр традиционной культуры и этнотуризма "Фарн", также будет отреставрирована церковь "Жилое здание-замок с остатками церковного здания".

В ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 1100-летию крещения Алании, был составлен и дополнительный перечень мероприятий из 12 пунктов. Среди них - строительство нового здания республиканского архива, реконструкция исторического моста на улице Пашковского и строительство во Владикавказе Дворца спорта на 5 тыс. мест.

Как отмечается, препятствием для реализации дополнительного плана стало отсутствие источников финансирования. Премьер-министр республики Таймураз Тускаев предложил разработать возможные пути решения, чтобы представить их на федеральном уровне. "Данное мероприятие является важным не только для региона, но и для всего Северо-Кавказского федерального округа. Это существенный вклад в укрепление научных, культурных и общественных связей между народами, вклад в укрепление атмосферы согласия", - приводит слова Тускаева пресс-служба.

О годовщине

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования, его реализацию предполагается осуществить за период с 2020-го по 2022 год. Всего запланировано 10 мероприятий в рамках культурно-массовых торжеств, просветительской и издательской деятельности и еще 15 - в рамках реализации реставрационных работ объектов культурного наследия. Общий объем финансирования составляет 210,9 млн рублей.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.