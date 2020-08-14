На северо-востоке Якутии выпал мокрый снег

ТАСС, 14 августа. Дожди с мокрым снегом прошли в нескольких районах на северо-востоке Якутии, сообщила ТАСС в пятницу заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик. В ближайшие дни синоптики прогнозируют заморозки.

"Как и ожидалось, в последние два дня на территорию республики начал проникать холодный арктический воздух. Во многих районах на северо-востоке прошли дожди, местами с мокрым снегом. В ближайшие дни ожидаются заморозки до нулевых и минусовых температур. Осадки в центральных районах прекратятся, погода прояснится", - сказала Маршалик.

В выходные на севере и западе республики прогнозируются небольшие и умеренные дожди, ночью и утром местами с мокрым снегом. В южных районах кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Температура ночью до плюс 8 градусов, в низинах до минус 2, в северной части до минус 7.