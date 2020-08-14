В Хабаровском крае на льготные перелеты на север выделили дополнительно 33 млн рублей

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края дополнительно профинансировали льготные перелеты для жителей северных районов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу.

"Все льготные пролеты, вопреки слухам об их отмене, сохранены без каких-либо ограничений. В том числе и программа льготных авиатарифов для северных районов. По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева, на организацию перевозок жителей Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района им. Полины Осипенко в августе из краевого бюджета дополнительно было выделено 33 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По программе стоимость билета до краевого центра или в обратном направлении для взрослых составляет 4,5 тыс. рублей, детей от 2 до 12 лет - 3 тыс. По ряду направлений цена льготного билета примерно вдвое ниже обычной. За год граждане могут воспользоваться правом льготного перелета четыре раза. "На реализацию программы в 2020 году предусмотрено 104,6 млн рублей, с учетом 33 млн рублей, выделенных в августе. С начала года продано 16,6 тыс. льготных билетов на сумму субсидии почти 87,5 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Для оформления билета нужна постоянная прописка не менее года в северном районе.

В настоящее время в регионе отмечается увеличение спроса на внутренние пассажирские авиаперевозки. В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства это связали с частичным снятием ограничений в связи с пандемией коронавируса, а также с сезоном летних отпусков. По данным ведомства, значительно выросла потребность в услугах краевой авиакомпании "Хабаровские авиалинии" - поступают запросы на выполнение дополнительных рейсов и чартеров. Сообщается также, что авиакомпания принимает меры для увеличения пассажирских перевозок. Так, 11 и 18 августа организованы дополнительные рейсы по запросам жителей поселка Херпучи по направлению Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Херпучи - Хабаровск.